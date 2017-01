Konami Digital Entertainment B.V. gibt bekannt, dass Yu-Gi-Oh! Duel Links jetzt europaweit im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Duellanten führen damit ab sofort in Echtzeit spannende Karten-Duelle gegeneinander durch.

Seit der Veröffentlichung in Japan im vergangenen November wurde das Spiel bereits mehr als 13 Millionen Mal heruntergeladen und erreichte Platz 1 der frei erhältlichen Spiele im App Store und bei Google Play.

Yu-Gi-Oh! Duel Links basiert auf dem offiziellen Yu-Gi-Oh! Trading Card Game und erweckt das populäre Spiel auf mobilen Geräten zu Leben. Duellanten erleben den Geist von Yami Yugi, Seto Kaiba und anderen beliebten Charakteren in wettbewerbsorientierten und actionreichen Karten-Duellen.

In Yu-Gi-Oh! Duel Links erstellen Duellanten das ultimative Deck, indem sie aus mehr als 700 Yu-Gi-Oh! Karten auswählen und rasante Duelle gegen andere Spieler in Echtzeit austragen. Die Essenz von Yu-Gi-Oh! ist in dem Mobile-Titel detailreich wiedergegeben, indem Duellanten weltweit Monster beschwören, Fallen und Zaubersprüche nutzen, um die Lebenspunkte ihrer Gegner zu reduzieren und so den Sieg zu erringen.

Yu-Gi-Oh! basiert sowohl auf dem Manga Yu-Gi-Oh! (von Kazuki Takahashi), der seit 1996 in SHUEISHA Inc.´s wöchentlichem Shonen Jump Magazine veröffentlicht wird, sowie auf den fünf Iterationen der „Yu-Gi-Oh!“ Zeichentrickserie (die gegenwärtig auf TV Tokyo-assoziierten Kanälen ausgestrahlt wird). KONAMI veröffentlichte das erste Konsolenspiel 1998, und die Serie wie auch das Trading Card Game erfreuen sich weltweit höchster Beliebtheit. KONAMI wird weiterhin eine Vielzahl von Yu-Gi-Oh! Inhalten entwickeln und veröffentlichen, um den Spaß und die Spannung der Serie Spielern weltweit zugänglich zu machen.