SuperSexySoftware und Deck13 kündigten jüngst das First-Person Psycho-Horror Abenteuer The Shattering an, welches 2018 auf dem PC erscheinen soll. The Shattering handelt von einem gebrochenen Mann, der sich nach tragischen Ereignissen am Rande des Wahnsinns befindet und versucht, seinen Verstand nicht gänzlich zu verlieren. Klingt interessant. Wir warten gespannt auf erstes Videomaterial. Bis dahin haben wir hier die ersten Screenshots für euch: