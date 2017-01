AOC, einer der führenden Premium-Hersteller für Gaming-Monitore eröffnet das Jahr 2017 mit einer Liebeserklärung an CS:GO-Spieler und bringt den Friday Night Bash zurück. Bereits am 3. Februar fällt der Startschuss für das erste von zwölf Einzelturnieren, in denen die Teilnehmer zu Beginn mit Hilfe eines speziellen Alghorithmus in 32 Teams eingegliedert werden. So können CS:GO-Fans ihrem Hobby nachgehen, ohne sich zuvor organisieren zu müssen und haben gleichzeitig die Chance auf tolle Preise. Begleitet werden die Spieltage dabei live – immer ab 18:30 Uhr auf dem 99Damage Twitch-Kanal. Unter allen Teilnehmern verlost AOC am Ende der Saison drei Premium-Monitore, die Gamerherzen höher schlagen lassen.

Deutschlands größtes CS:GO Community-Turnier im Detail erklärt

Der Friday Night Bash ist ein seit Jahren etabliertes Turnierformat in der deutschsprachigen CS:GO-Szene. Der Clou dabei ist die zufällige Zusammenstellung der Teams, die im Vorfeld geschieht und dafür sorgt, dass regelmäßige Teilnehmer stets neuen Teammitgliedern begegnen. Wer es trotz Anmeldung zum AOC Friday Night Bash nicht unter die 160 Teilnehmer schafft, wird auf einer Warteliste vermerkt und kann nachrücken, sollte einer der gesetzten Teilnehmer nicht antreten.

AOC verlost diese drei Monitormodelle während des Friday Night Bashs:

AOC AG251FZ



Mit dem AOC AG251FZ als Hauptpreis verlost AOC einen wahrgewordenen Traum für FPS-Gamer. Die nativen 240 Hertz auf 25 Zoll sind dabei wie geschaffen für Shooter-Fans, die das Maximum von ihrem Setup erwarten. Features wie der AOC Low-Input-Lag-Modus und AOC Shadow Control verschaffen Gamern dabei noch einen zusätzlichen Vorteil in kompetitiven Titeln.

AOC AG241QX

Der AOC AG241QX ermöglicht durch die QHD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) gestochen scharfe Bilder. Dank Adaptive-Sync-Technologie und blitzschnellen 144 Hertz sagt er Tearing und ungewollter Bewegungsunschärfe in schnellen Spielszenen den Kampf an und gibt Gamern, deren Ziel Höchstleistungen sind, das richtige Werkzeug an die Hand.

AOC G2460PF





Der AOC G2460PF bekommt mit seinen 144 Hertz selbst die hektischsten Spielsituationen in den Griff. Dank nur einer Milisekunde Eingabeverzögerung und Adaptive-Sync liefert er ein besonders flüssiges Gaming-Erlebnis.