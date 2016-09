Seite heute dürfen sich Fans des dunklen Ritters in das Adventure Batman: The Telltale Series stürzen, mit der ersten Episode A Realm of Shadows. Spieler auf PS4 und Xbox One können sofort zugreifen und zocken. PC Gamer müssen sich allerdings bis 19:00 Uhr gedulden bis Steam üblicherweise neue Spiele für Deutschland freigibt.