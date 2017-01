Die Anime und Manga Convention „Hanami – CON MEETS FESTIVAL“ ist aus dem Veranstaltungskalender der Stadt Ludwigshafen nicht mehr wegzudenken und findet 2017 bereits zum 12. Mal statt. Im Mai 2017 verwandelt sich der Pfalzbau Ludwigshafen wieder in einen Ort voller Leben, Farben und japanischer Popkultur. Die ehrenamtliche Veranstaltung des Animexx e.V. wird von Fans für Fans organisiert und richtet sich an Japan Interessierte, vor allem an Anime und Manga Fans. Über 5.000 Besucher reisen jährlich aus ganz Deutschland, aber auch aus Österreich, Frankreich, Schweiz oder den Niederlanden an, um an diesem Spektakel teilzunehmen.

Am 6. und 7. Mai 2017 gibt es auf der Hanami alles rund um die japanische Popkultur zu sehen. Die Besucher erwartet wieder ein buntes Programm zu den Themen Anime und Manga, aber auch Japans traditionelle Seite wird vertreten sein. Geboten werden unter anderem Workshops, Tanz- und Schauspielgruppen, Filmvorführungen, ein Games und ein Karaoke Raum, Bring & Buy sowie Info- und Händlerstände. Für Cosplayer (kostümierte Besucher) gibt es auf der Convention viele Möglichkeiten sich und ihre aufwändigen Kostüme zu präsentieren, wie zum Beispiel beim Cosplay und Miss und Mister Hanami Wettbewerb sowie dem Cosplay Ball. Besonders beliebt ist das Maid Café. Inspiriert vom japanischen Vorbild locken neben Kuchen- und Kaffeespezialitäten vor allem die Bedienungen in ihren hübschen Maid Kostümen.

Tickets gibt es ab sofort unter www.hanami-ludwigshafen.de. Es werden, wie immer, auch Karten aus dem Vorverkauf zurückbehalten, damit auch Kurzentschlossene eine Karte vor Ort kaufen können. Außerdem wird es vor Ort wieder für Kinder und Eltern Sondertickets zu ermäßigten Preisen geben.